Новости

Умер комик Норм Кросби 14:01
Режиссер фильмов ужасов Джонни Кеворкян умер в 48 лет 13:47
82-летняя Федосеева-Шукшина разводится с Бари Алибасовым из-за измен 12:58
Колин Фёрт сыграет в ремейке зомби-аниме от сценариста "Рика и Морти" 12:16
На съемках "Мира Юрского периода 3" выявили сто заражений COVID-19 11:36

Умер актер из "Фантазма" Кеннет Джонс

Новости
    09.11.2020, 13:52
Текст:   Олег Усков

Скончался актер Кеннет "Кен" Джонс, известный ролью смотрителя колумбария в первом "Фантазме" (1979).

Печальную для всех поклонников серии новость сообщил в своем Twitter создатель "Фантазмов" Дон Коскарелли. Без указания причин смерти соратника. Он напомнил, что Кен активно поучаствовал в одной из самых впечатляющих сцен картины - это где летающая злобная сфера Долговязого нападает на беднягу, пробуривая ему голову.

"Все, кто знали Кена, любили его. Он был добрым, талантливым и преданным своей семье", - написал режиссер.

Джонс дебютировал на экранах в 1976-м в комедии Коскарелли "Кенни и компания", далее сыграв в триллере с Мег Фостер "Скрытые страхи". Кроме того, Кеннет появляется в разного рода дополнительных видеоматериалах по миру "Фантазма".

Новости

Похороны Михаила Жванецкого пройдут в закрытом режиме 08.11.2020
Работы над "Ведьмаком" остановлены из-за заражения съемочной группы 08.11.2020
Том Холланд опубликовал первое фото со съемок "Человека-паука 3" 07.11.2020
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 07.11.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 07.11.2020
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 07.11.2020
Джонни Деппа уволили из "Фантастических тварей" 07.11.2020
⧣ утраты
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Возраст, болезни: директор назвал причины смерти Михаила Жванецкого 06.11.2020
Алла Пугачева попрощалась с Михаилом Жванецким 06.11.2020
Умер Михаил Жванецкий 06.11.2020
⧣ комедия
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Евгений Петросян победил коронавирус 05.11.2020