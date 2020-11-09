Умер актер из "Фантазма" Кеннет Джонс

Скончался актер Кеннет "Кен" Джонс, известный ролью смотрителя колумбария в первом "Фантазме" (1979).

Печальную для всех поклонников серии новость сообщил в своем Twitter создатель "Фантазмов" Дон Коскарелли. Без указания причин смерти соратника. Он напомнил, что Кен активно поучаствовал в одной из самых впечатляющих сцен картины - это где летающая злобная сфера Долговязого нападает на беднягу, пробуривая ему голову.

"Все, кто знали Кена, любили его. Он был добрым, талантливым и преданным своей семье", - написал режиссер.

I'm sorry to report that Ken Jones who starred in the most impactful scene in Phantasm has passed away today. Everyone who came in contact with Ken loved him. He was warm, talented, and a devoted family man. pic.twitter.com/8wTVfG018i — Don Coscarelli (@DonCoscarelli) November 7, 2020

Джонс дебютировал на экранах в 1976-м в комедии Коскарелли "Кенни и компания", далее сыграв в триллере с Мег Фостер "Скрытые страхи". Кроме того, Кеннет появляется в разного рода дополнительных видеоматериалах по миру "Фантазма".