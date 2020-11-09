Закон Владимирской области от 5 ноября 2020 года № 92-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием области 29 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Владимирской области от 5 октября 2020 года № 75-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 октября, № 3300202010060017) изменение, заменив слова "9302 рубля" словами "9800 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Владимирской области В.В.Сипягин







