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9 ноября 2020 г.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2020 года № 1243-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе за III квартал 2020 года"

Дата подписания 27 октября 2020 г.
Опубликован 9 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 ноября 1996 года № 30 "О прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе за III квартал 2020 года в расчёте на душу населения - 16 851 рубль, для трудоспособного населения - 17 593 рубля, для пенсионеров - 13 230 рублей, для детей - 16 903 рубля.

2. Установить, что для определения размеров социальных пособий и других социальных выплат (за исключением региональной социальной доплаты к пенсии), установленных в Ямало-Ненецком автономном округе, определения права граждан, в том числе малоимущих граждан, на получение социальной поддержки и социального обслуживания, улучшения жилищных условий, предоставления социальной поддержки в сфере охраны здоровья, если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, применяются следующие величины прожиточного минимума:

в расчёте на душу населения - 16 926 рублей, для трудоспособного населения - 17 707 рублей, для пенсионеров - 13 365 рублей, утвержденные в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2019 года;

для детей - 16 903 рубля, утвержденная в Ямало-Ненецком автономном округе за III квартал 2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



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