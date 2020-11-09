Золотая осень - это прекрасно! Но последние приветы теплых дней и надвигающиеся холода - это реальность. Как можно поднять настроение и окружить себя комфортом, оставаясь в этой реальности? На это есть ответы в женской коллекции Luisa Cerano сезона осень-зима 2020/21.

Вся коллекция, адресованная современной городской жительнице, состоит из пяти линий, вещи из которых прекрасно комбинируются между собой. Но у каждой линии - свое настроение и свой ведущий мотив.

#1 Ecco Greens

"Экологичный зеленый" - так можно перевести это название. Все оттенки зеленого - от мятного до бутылочного и хаки, но без его милитаристского характера. Основные практичные вещи дополнены непринужденно-стильным трикотажем.

#2 Chocolate Baby

Эта линия с ее мягким настроением подходит для романтичных, но без склонности к излишней сентиментальности, натур. Мягкие и уютные, воздушные и струящиеся ткани со сложными узорами позволяют создавать очень женственные образы. Цветовая гамма представлена тёплыми оттенками - кремовым, "фарфоровым", мягким желтым, "кофе с молоком" и "нуга" - в монохромных вариантах или приглушённом деграде (переходе цвета из одного в другой).

#3 Urban Codes

Вот она, линия для современных жительниц мегаполиса, всегда чем-то занятых, передвигающихся из одного места в другое, но при этом непринуждённо-элегантных. Лаконичные линии и комфорт определя.т основную стилистическую кайму этой коллекции, преломленную через оптику 70-х с их богемными силуэтами и вполне интеллигентным эпизодическим леопардовым принтом. Внимание сфокусировано на базовых нейтральных цветах - темно-синем и бежевом, эффектно дополненных акцентами "кардамон" и "ягодный розовый".

Приведем пример того, как можно собрать универсальный повседневный look, от которого веет благополучием, на основе вещей этой линии.

Фактурный пуловер нейтрального цвета: невесомая шерстяная пряжа с добавкой очень тонкого и нежного мохера. Благородная блуза-рубашка из стретч-поплина выполнена в классическом светло-голубом оттенке. Лаконичные широкие джинсы прямого кроя садятся идеально благодаря облегченному дениму с добавкой эластана. Длина до щиколотки бережет низ джинсов от городской грязи, а также дает возможность разных вариантов стайлинга.

Яркий акцент - сумка оттенка кардамона. Ее основа - фирменный техничный нейлон, используемый обычно для пуховиков с технологией 3M Thinsulate Featherless - предстает в сочетании с эффектным искусственным мехом.

#4 New Graphics

Графика, лаконичность, минимализм. Классика, напоминающая 90-е. Сдержанность превращена в стилистический канон. Приглушённые, изысканные цвета - асфальтовый, черный, шоколадный и "слоновая кость" - используются в принтах и однотонных тканях. Металлические акценты привносят лёгкую гламурность.

#5 Arty Nature

Фольклорные влияния, сливаясь в фантазийном миксе, придают образу индивидуальность. Смелая импровизация - тема этой линии. Основные тона - насыщенный ореховый, теплый бежевый, угольный и кремовый. Их палитру освежают яркие акценты - лимонно-желтый и фуксия.