Постановление губернатора Еврейской автономной области от 6 ноября 2020 года № 330 "О внесении изменения и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 22.09.2020 № 79-00-02/18-2973-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:

- абзац первый пункта 3 дополнить словами ", с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года (включительно)".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 12.05.2020 № 137 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 09.11.2020 (включительно) личный прием граждан губернатором Еврейской автономной области, исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области," заменить словами "Приостановить до 23.11.2020 (включительно) личный прием граждан губернатором Еврейской автономной области, вице-губернатором Еврейской автономной области,".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор области Д.Ф.Братыненко







