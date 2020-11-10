Готов к боям XXI века: NI оценил модернизацию Т-72

С момента запуска в 1971 году было произведено более 20 тысяч единиц Т-72. В 1979 году была представлена первая модернизированная версия Т-72А, которая относилась к классу основных боевых танков (ОБТ) второго поколения и широко экспортировалась. Затем последовали и другие обновления машины.

- Теперь российская армия получила последнюю партию Т-72Б3М - эти танки подверглись целому комплексу значительных модернизаций, - отметил автор.

Так, боевые машины получили более мощный двигатель, усовершенствованную систему управления огнем с автоматическим целеуказателем, электронные системы для механика-водителя. Обновление затронуло практически все системы, улучшив маневренность, огневую мощь и защиту танка.

- Специалисты применили технические решения, которые существенно повысили эффективность и надежность танков времен холодной войны. С этими доработками, как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Т-72Б3М может "затмить зарубежных конкурентов", - добавил Сучиу.

Т-72 был очень продвинутым уже в 1973 году, когда он только начал поступать на вооружение советской армии. Его 125-мм гладкоствольная пушка снабжалась автоматом заряжания, что позволило сократить экипаж до трех человек. В 1985 году был введен в строй Т-72, обновленный по индексу "Б". Он вобрал в себя многие особенности нового для того времени Т-80, включая лазерный дальномер и более толстую броню.

- Т-72 поступил на вооружение, когда СССР руководил Леонид Брежнев, в США - Ричард Никсон. Теперь в версии Б3М он стал танком, который готов к современным боям, к любым вызовам XXI века, - заключил обозреватель.