Грузоподъемность модернизированного Ил-76 увеличили на 12 тонн

Помимо грузоподъемности, на 18 процентов увеличилась дальность полета судна, а расход топлива снизился на 12-15 процентов. По словам Юрасова, таких показателей удалось добиться благодаря модернизации практически всех систем самолета.

- Усилены крыло и шасси, что позволило повысить грузоподъемность и эффективность эксплуатации воздушного судна. На прежней модификации Ил-76 панели крыла изготавливались из двух частей. У Ил-76МД-90А панели крыла изготавливаются цельными, 25 метров в длину. Это уменьшило вес крыла и увеличило ресурс, а также позволило упростить технологию изготовления, - рассказал главный конструктор самолета.

Кроме того, модернизированный транспортник получил более мощные отечественные двигатели ПС-90А-76, которые обеспечили самолету повышенные взлетно-посадочные и крейсерские характеристики, а также увеличенные грузоподъемность и дальность полета. Новая силовая установка оказалась более экономичной за счет пониженного расхода топлива, она отвечает современным экологическим требованиям по шуму и выбросам в атмосферу.

Новые шасси Ил-76МД-90А спроектированы с учетом высокого запаса прочности и рассчитаны на взлетную массу самолета в 210 тонн, включая 60 тонн груза. Российский транспортник может эксплуатироваться на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных полосах, в том числе на необорудованных аэродромах. Благодаря колесам повышенной энергоемкости самолет может работать при экстремально низкой или высокой температуре.

Ил-76МД-90А позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне. Самолет производится полностью из российских комплектующих и оснащен отечественными системами и оборудованием.