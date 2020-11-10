Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.11.2020,  
13:00
Текст:  Яна Шамаева

Грузоподъемность модернизированного Ил-76 увеличили на 12 тонн

Грузоподъемность нового российского военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А увеличилась с 48 до 60 тонн. Об этом со ссылкой на интервью главного конструктора Ил-76, Ил-78 Андрея Юрасова телеканалу "Звезда" сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.
Летный образец военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А Фото: Михаил Сырица / РИА Новости www.ria.ru Летный образец военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А Фото: Михаил Сырица / РИА Новости www.ria.ru
Летный образец военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А Фото: Михаил Сырица / РИА Новости www.ria.ru

Помимо грузоподъемности, на 18 процентов увеличилась дальность полета судна, а расход топлива снизился на 12-15 процентов. По словам Юрасова, таких показателей удалось добиться благодаря модернизации практически всех систем самолета.

Фото: Airwolfhound/Wikimedia.org
Экстремальный полет румынского МиГ-21 сняли на видео

- Усилены крыло и шасси, что позволило повысить грузоподъемность и эффективность эксплуатации воздушного судна. На прежней модификации Ил-76 панели крыла изготавливались из двух частей. У Ил-76МД-90А панели крыла изготавливаются цельными, 25 метров в длину. Это уменьшило вес крыла и увеличило ресурс, а также позволило упростить технологию изготовления, - рассказал главный конструктор самолета.

Кроме того, модернизированный транспортник получил более мощные отечественные двигатели ПС-90А-76, которые обеспечили самолету повышенные взлетно-посадочные и крейсерские характеристики, а также увеличенные грузоподъемность и дальность полета. Новая силовая установка оказалась более экономичной за счет пониженного расхода топлива, она отвечает современным экологическим требованиям по шуму и выбросам в атмосферу.

Новые шасси Ил-76МД-90А спроектированы с учетом высокого запаса прочности и рассчитаны на взлетную массу самолета в 210 тонн, включая 60 тонн груза. Российский транспортник может эксплуатироваться на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных полосах, в том числе на необорудованных аэродромах. Благодаря колесам повышенной энергоемкости самолет может работать при экстремально низкой или высокой температуре.

Ил-76МД-90А позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне. Самолет производится полностью из российских комплектующих и оснащен отечественными системами и оборудованием.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Airwolfhound/Wikimedia.org
Экстремальный полет румынского МиГ-21 сняли на видео 10:03
Самый мощный в мире: The Drive оценил новый двигатель Ту-160М 05.11.2020
Уничтожает все: NI оценил российский истребитель-бомбардировщик Су-34 05.11.2020
модернизация
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
США закупили у Украины радиолокационное оборудование 09.11.2020
Танки Т-72 и Т-90С получат вспомогательные двигатели в Индии 09.11.2020
Модернизированный Ту-160М впервые поднялся в небо с новыми двигателями 03.11.2020