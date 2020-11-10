Постановление правительства Хабаровского края от 7 ноября 2020 года № 470-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) в пункте 24:

а) в абзаце первом цифры "07" заменить цифрами "05";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"- ресторанах, барах, кафе и иных организациях общественного питания, за исключением расположенных в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов, а также придорожных кафе, находящихся вне населенных пунктов.";

2) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края в срок до 09 ноября 2020 г. принять решение о необходимости перевода на дистанционную форму обучения учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории муниципальных образований.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







