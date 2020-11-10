Китайские истребители установили рекорд

ВВС Китая сообщили о рекордном по продолжительности полете своих истребителей - пара самолетов провели в воздухе с несколькими дозаправками 10 часов. Прежний рекорд китайских летчиков составлял 8,5 часа, пишет "Гуанча" (перевод статьи опубликовал ИноСМИ).

В длительное патрулирование Южно-Китайского моря отправились Лу Гэн, капитан бригады ВВС Южного военного округа, и его коллега Ван Ин. Гэн в полете продемонстрировал рацион, которым снабжают летчиков в длительных вылетах: минеральная вода и две упаковки шоколада.

- Наше Южно-Китайское море очень большое, пейзажи здесь очень красивые, - отметил летчик.

Полет выполнялся на истребителях J-11, лицензионной копии Су-27.