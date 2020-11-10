Указ губернатора Красноярского края от 9 ноября 2020 года № 305-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории городского округа Минусинск и Минусинского района Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.11.2020 № 99, постановляю:

1. Ввести на территории городского округа Минусинск и Минусинского района (далее - территория с особым режимом) дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные настоящим указом.

2. Установить, что въезд граждан и проезд автотранспортных средств, прибывающих на территорию с особым режимом, осуществляется через специально оборудованный контрольный пункт (пост), расположенный на участке автомобильной дороги Р-257 "Енисей" км 425, работающий в круглосуточном режиме.

3. При въезде на территорию с особым режимом граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При определении медицинским работником у гражданина температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков респираторного заболевания такому гражданину предлагается самостоятельно обратиться в установленном порядке в медицинскую организацию по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Действие настоящего пункта не распространяется на:

граждан, прибывающих на территорию с особым режимом специальным автотранспортом, включая автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, транспортные средства аварийно-спасательных служб и полиции;

граждан, прибывающих на территорию с особым режимом в случае осуществления в организации (у работодателя) одного из видов деятельности, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

граждан, прибывающих на территорию с особым режимом в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7.1 Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

4. Министерству транспорта Красноярского края, агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю, администрацией города Минусинска и администрацией Минусинского района Красноярского края:

1) обеспечить создание и функционирование контрольного пункта (поста), при этом:

а) агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края обеспечить техническое оснащение контрольного пункта (поста);

б) рекомендовать администрации города Минусинска и администрации Минусинского района Красноярского края обеспечить контрольный пункт (пост) расходными материалами, горюче-смазочными материалами для бензогенераторов и жидкотопливных обогревателей;

2) обеспечить установку соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте размещения контрольного пункта (поста).

5. Министерству здравоохранения Красноярского края:

1) обеспечить выделение медицинских работников для проведения обязательной бесконтактной термометрии и выполнения иных мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего указа;

2) обеспечить передачу информации в медицинские организации при определении медицинским работником у гражданина температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков респираторного заболевания.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю обеспечить круглосуточный режим функционирования контрольного пункта (поста).

7. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

8. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







