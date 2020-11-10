"Летающая лодка": NI вспомнил об уникальном советском самолете

Кажущиеся сейчас анахронизмом гидросамолеты в начале ХХ века считались королями неба. Они активно использовались в мировой войне для разведки, наведения артиллерийского огня и спасательных операций.

После 1945 года эти машины постепенно вытеснялись реактивными с более обширным радиусом действия, но ставшие непримиримыми соперниками сверхдержавы не оставляли намерений использовать гидросамолеты для стратегических целей.

У Соединенных Штатов имелся Martin P6M SeaMaster - дозвуковой стратегический бомбардировщик-амфибия с дальностью полета до 1,2 тысячи километров (около 750 миль) и максимальной скоростью до 1,1 тысячи километров в час (700 миль в час).

СССР, желавший достичь паритета в этом вооружении, довольно быстро опередил оппонента - предложенный ОКБ Мясищева проект М-70 был не просто гидросамолетом-бомбардировщиком, способным нести ядерное оружие, он был сверхзвуковым - скорость достигала 1,7-2,4 тысячи километров в час. При этом один из вариантов самолета был способен запускать крылатые ракеты с высоты в 21 километр, второй - с 15 километров.

- Советские конструкторы выполнили гидросамолет в соответствии с концепцией обычных бомбардировщиков 1950-х годов, в которых упор делался на высотную и высокоскоростную атаку, чтобы избежать перехвата. Это был период до появления ракет класса "земля-воздух", - отмечает обозреватель.

Ссылаясь на книгу Ефима Гордона и Сергея Комиссарова об отечественных нереализованных проектах самолетов 1925-2010 годов, Пек приводит задачи, которые возлагались на М-70. Так, самолет должен был выполнять атаки крылатыми ракетами или обычными бомбами по кораблям противника в любую погоду и любое время суток с различных высот, а также осуществлять разведку и целеуказание для подводных лодок. Обращает на себя внимание возможность гидросамолета дозаправляться с субмарин.

- При этом конструкция М-70 была весьма изящной - обтекаемый с двумя двигателями в верхней части крыльев. Отличительной особенностью самолета была ходовая часть: три убирающиеся гидролыжи - одна в носовой части, две - под крыльями, а также убирающееся подводное крыло под фюзеляжем. Экипаж самолета составлял всего три человека, - пишет Пек.

Развитию проекта помешала разработка сверхзвуковых бомбардировщиков наземного базирования, которую вели в самом же КБ Мясищева. Они были лучше по показателям, к тому же их было достаточно для стратегических целей СССР. Вдобавок потребность в стратегических бомбардировщиках-амфибиях, как и во многих других экзотических проектах самолетов, исчезла с появлением баллистических ракет, которые могли преодолевать континенты за считанные минуты.