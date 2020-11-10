Названы самые богатые и самые бедные супергерои Marvel и DC

Бэтмен признан самым богатым супергероем среди всех персонажей Marvel и DC. Об этом говорится в исследовании британского банка Vanquis.

Брюс Уэйн возглавил топ-лист как глава корпорации Wayne Enterprises с ежегодным доходом в 988 тысяч долларов.

Не на много отстали от него в плане заработка два других генеральных директора крупных компаний - Тони Старк (Железный Человек) и Оливер Куин (Зеленая Стрела) с зарплатами в 920 и 894 тысячи долларов соответственно.

Самым бедным называется Человек-муравей, который после выхода из тюрьмы смог устроиться только продавцом мороженного, в результате получая на руки за вычетом налогов 18,5 тысячи долларов. Всего на сотню долларов его обогнал Человек-паук Питер Паркер, трудясь фотографом-фрилансером.

Для анализа специалисты финансовой организации сравнивали доходы героев комиксов с реальными зарплатами по месту их жительства. Если город является вымышленным, брался его прототип из реального мира.

Весь список целиком выглядит следующим образом:

1. Брюс Уэйн (Бэтмен) - $988 тысяч

2. Тони Старк (Железный человек) - $920 тысяч

3. Оливер Куин (Зеленая стрелка) - $894 тысяч

4. Стивен Стрэндж (Доктор Стрэндж) - $394 тысяч

5. Уэйд Уилсон (Дэдпул) - $180 тысяч

6. Чарльз Ксавье (Профессор Икс) - $132 тысяч

7. Барбара Гордон (Бэтгерл) - $121 тысяч

8. Мэтт Мердок (Сорвиголова) - $121 тысяч

9. Джефферсон Пирс (Черная Молния) - $104 тысяч

10. Дик Грейсон (Найтвинг/Робин) - $84 тысяч

11.Джеймс Роудс (Воитель) - $83 тысяч

12. Клинт Бартон (Соколиный Глаз) - $73 тысяч

13. Брюс Беннер (Халк) - $71 тысяч

14. Сэм Уилсон (Сокол) - $70 тысяч

15. Барри Аллен (Флэш) - $64 тысяч

16. Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) - $59 тысяч

17. Наташа Романофф (Черная вдова) - $55 тысяч

18. Кларк Кент (Супермен) - $53 тысяч

19. Стив Роджерс (Капитан Америка) - $52 тысяч

20. Хэл Джордан (Зеленый Фонарь) - $52 тысяч

21. Диана Принс (Чудо-женщина) - $51 тысяч

22. Кара Дэнверс (Супергерл) - $49 тысяч

23.Питер Паркер (Человек-паук) - $18 тысяч

24. Скотт Лэнг (Человек-муравей) - $18 тысяч