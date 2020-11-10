Названы самые богатые и самые бедные супергерои Marvel и DC

Бэтмен признан самым богатым супергероем среди всех персонажей Marvel и DC. Об этом говорится в исследовании британского банка Vanquis.
Брюс Уэйн возглавил топ-лист как глава корпорации Wayne Enterprises с ежегодным доходом в 988 тысяч долларов.
Не на много отстали от него в плане заработка два других генеральных директора крупных компаний - Тони Старк (Железный Человек) и Оливер Куин (Зеленая Стрела) с зарплатами в 920 и 894 тысячи долларов соответственно.
Самым бедным называется Человек-муравей, который после выхода из тюрьмы смог устроиться только продавцом мороженного, в результате получая на руки за вычетом налогов 18,5 тысячи долларов. Всего на сотню долларов его обогнал Человек-паук Питер Паркер, трудясь фотографом-фрилансером.
Для анализа специалисты финансовой организации сравнивали доходы героев комиксов с реальными зарплатами по месту их жительства. Если город является вымышленным, брался его прототип из реального мира.
Весь список целиком выглядит следующим образом:
1. Брюс Уэйн (Бэтмен) - $988 тысяч
2. Тони Старк (Железный человек) - $920 тысяч
3. Оливер Куин (Зеленая стрелка) - $894 тысяч
4. Стивен Стрэндж (Доктор Стрэндж) - $394 тысяч
5. Уэйд Уилсон (Дэдпул) - $180 тысяч
6. Чарльз Ксавье (Профессор Икс) - $132 тысяч
7. Барбара Гордон (Бэтгерл) - $121 тысяч
8. Мэтт Мердок (Сорвиголова) - $121 тысяч
9. Джефферсон Пирс (Черная Молния) - $104 тысяч
10. Дик Грейсон (Найтвинг/Робин) - $84 тысяч
11.Джеймс Роудс (Воитель) - $83 тысяч
12. Клинт Бартон (Соколиный Глаз) - $73 тысяч
13. Брюс Беннер (Халк) - $71 тысяч
14. Сэм Уилсон (Сокол) - $70 тысяч
15. Барри Аллен (Флэш) - $64 тысяч
16. Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) - $59 тысяч
17. Наташа Романофф (Черная вдова) - $55 тысяч
18. Кларк Кент (Супермен) - $53 тысяч
19. Стив Роджерс (Капитан Америка) - $52 тысяч
20. Хэл Джордан (Зеленый Фонарь) - $52 тысяч
21. Диана Принс (Чудо-женщина) - $51 тысяч
22. Кара Дэнверс (Супергерл) - $49 тысяч
23.Питер Паркер (Человек-паук) - $18 тысяч
24. Скотт Лэнг (Человек-муравей) - $18 тысяч