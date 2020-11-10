Указ губернатора Оренбургской области от 9 ноября 2020 года № 546-ук "О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 №209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 №231-ук, от 30.05.2020 №246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 №288-ук, от 26.06.2020 №301-ук, от 04.07.2020 №313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук; от 19.10.2020 № 505-ук; от 26.10.2020 № 517-ук) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 указа изложить в новой редакции:

"2. С 18 марта 2020 года запретить проведение на территории Оренбургской области культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий независимо от численности участников, за исключением всероссийских и (или) международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области, муниципальных образований Оренбургской области, при условии загрузки трибун в объеме не более 50 процентов от их вместимости, проведения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области публичных слушаний (общественных обсуждений), мероприятий, проведение которых утверждено федеральными органами исполнительной власти, при соблюдении требований санитарно-эпидемиологического законодательства (включая наличие социальной дистанции, обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), контроль за соблюдением установленных требований).

1.2. Пункт 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 23 ноября 2020 года на территории Оренбургской области:

работу развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли, проведение в объектах общественного питания массовых мероприятий (банкетов, поминальных обедов и другого);

работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков.

По 23 ноября 2020 года оказание услуг для посетителей в объектах общественного питания на территории Оренбургской области осуществлять не ранее чем с 8.00 и не позднее чем до 23.00 часов по местному времени, за исключением:

объектов общественного питания, оказывающих услуги по доставке готовой продукции, обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений указанных объектов;

объектов общественного питания, обслуживающих работников организаций.".

1.3. Пункт 4 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"Собственникам торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, кинотеатров обеспечить исключение допуска на указанные объекты несовершеннолетних в возрасте до 14 лет без сопровождения их законными представителями.".

1.4. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.6 следующего содержания:

"9.6. Лицам воздержаться от посещения объектов религиозного назначения.".

1.5. В пункте 10 указа:

подпункт 10.2 изложить в новой редакции:

"10.2. Лиц 65 лет и старше обеспечить с 10 по 23 ноября 2020 года включительно самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных;

выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов.

Действие настоящего подпункта не распространяется на: руководителей предприятий, организаций, учреждений;

сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

работников медицинских организаций.";

дополнить подпункт 10.3 абзацем следующего содержания:

"Не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет в торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, кинотеатрах без сопровождения их законными представителями.";

в подпункте 10.9:

дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"перейти на обучение до 23 ноября 2020 года с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения при наличии технической возможности, за исключением обучения в 11(12) классах, обучения в образовательных организациях с интернатным проживанием обучающихся;

при обучении с очным присутствием:";

абзац седьмой признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Образовательным организациям с интернатным проживанием обучающихся с учетом эпидемиологической обстановки в случае необходимости при наличии технической возможности использовать дистанционные образовательные технологии и (или) электронное обучение.";

подпункт 10.111 изложить в новой редакции:

"10.111. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы дополнительного образования детей, за исключением организаций, осуществляющих спортивную подготовку обучающихся к участию в официальных всероссийских спортивных соревнованиях среди команд по игровым видам спорта, и организаций, осуществляющих подготовку по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам области искусства для обучающихся выпускных классов, приостановить реализацию указанных программ, за исключением их реализации с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.".

1.6. Дополнить указ пунктом 101 следующего содержания:

"101. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющим начальное общее, основное общее, среднее общее образование, организовать с 16 ноября 2020 года проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по месту обучения участников, обеспечив соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







