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10 ноября 2020 г. 19:15
Общество
Текст: Артем Локалов

Дом, который продавали на дрова, отправят в музей

Московский фотограф спас старинную постройку в подмосковном Орехове-Зуеве после письма из Токио
В подмосковном Орехове-Зуеве собирались ломать удивительной красоты дом - его продавали за рубль "под разбор", а теперь перевезут в музей. Правда, Орехову-Зуеву дом по-прежнему не нужен.
"Дом Угрюмова" не нужен Орехову-Зуеву. Его перевезут в другой район Подмосковья. Фото: instagram.com/fsavintsev/
"Дом Угрюмова" не нужен Орехову-Зуеву. Его перевезут в другой район Подмосковья. Фото: instagram.com/fsavintsev/

В городе это строение известно как "Дом Угрюмова". Ореховские краеведы выяснили, что в двух квартирах здесь проживали директор красильного заведения Морозовской мануфактуры Иванов и главный врач Викуловской больницы Угрюмов.

Как известно, купцы Морозовы развивали в Орехове не только производство, но и занимались обустройством - здесь был разбит парк, построен футбольный стадион, бани, больница. Собственно, этот дом всегда и являлся частью больничного комплекса. Вот вид на него со стороны улицы, из-за забора:

Деревянный дом в стиле модерн построили в конце XIX - начале ХХ века. Часто упоминается 1914 год, но точной даты постройки нет. Неизвестен и архитектор. В советское время дом использовался для нужд больницы - на нем и сейчас сохранились буквы "ЦРБ", Центральная районная больница. Постройка хорошо сохранилась, целы многие элементы фасада - наличники, балясины. Частично сохранился внутренний интерьер.

Фото: instagram.com/nowandthenrussia/
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Градозащитники в Орехове-Зуеве говорили о важности сохранения дома, в нем предлагали разместить филиал краеведческого музея с экспозицией о династии купцов Морозовых. Ведь рядом находится и дом Свешникова, управляющего фабриками Морозова. Однако городские власти не придумали ничего, кроме как снести здание.

Возможно, все так и произошло, если бы не прораб, который разместил объявление на одном из сайтов о том, что дом продается за один рубль - "под разбор". Это объявление прочитали в… Токио. И прислали ссылку Федору Савинцеву, известному фотографу, автору популярного блога.

- Объявление о том, что этот дом фактически предложено разобрать на дрова за рубль, увидела девушка, которая живет в Токио. Она журналист. К сожалению, это распространенная история, когда от подобных домов избавляются таким способом. Прораб решил сэкономить и чужими руками разобрать объект. И таким образом привлек к нему внимание, - рассказал Савинцев корреспонденту "Родины".

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Ноябрь 2020 года, мне присылают ссылку с объявлением, в котором написано «отдам дом на дрова, 1», адрес Орехово-Зуево, звоню, сажусь в машину и еду. На тот момент дом как бы уже был приговорен к смерти, но... 2,5 часа дороги и я стою возле шедевральной бревенчатой усадьбы неимоверных размеров, с изящным декором, эркером-башенкой. Строение в идеальном состоянии, прошелся по дому, везде следы вандализма при попытке разломать дом. А сделать это не так-то просто, построен он был мастерами другой цивилизации в 1914 году как административное здание для мед. Сотрудников местной больницы, затем там были и коммуналки, и библиотека. Звоню прорабу, говорю - забираю дом, нужно три недели для маркировки и разбора дома, в голове мысли лишь о том, где найти деньги, был бы фонд и тд и тп. Прораб говорит - хорошо, забирай. И тут начались пляски, мою публикацию в сторис увидели активисты, отправили местному депутату и ВДРУГ, дом стал ценным ))) нужным, за него началась борьба. Как все устроено, ведь несколько часов назад всему Орехово-Зуево он был не нужен и тут суета, что бы спасти. Ну, думаю, хорошо, у этого депутата есть уже такой опыт, он в области делает музей техники, дому должно быть комфортно на новом месте. Я рад, что дом будет спасен, по уму разобран и собран на новом месте - НО!!! Что не так с людьми, которые готовы все вокруг разрушать, люди уже потеряли ориентиры, что есть хорошо, что есть плохо. Кажется, что сейчас не самое актуальное время красотой и домиками заниматься, а я скажу так - кризисы пройдут, глаза откроем а вокруг пустота: чистенько, пеноблочно, сайдингово и профлистно.

Публикация от Fyodor Savintsev (@fsavintsev)

Федор быстро связался с прорабом по указанному телефону и сразу выехал в Орехово-Зуево. Увидев дом, над которым уже поглумились вандалы, Савинцев сообщил, что забирает его. Планировалось, что дом будет маркирован и перевезен. В этом содействие Савинцеву готовы были оказать его друзья-реставраторы.
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Но в этот момент о доме узнал другой реставратор и меценат, депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев. Он выразил готовность разобрать и перевезти дом в музей в селе Ивановское, что недалеко от города Черноголовка.

- Я со спокойной душой уступил это право. Даже предложил услуги реставратора, но нам ответили, что в музее есть свои специалисты, - отметил Федор Савинцев.

Но почему такое здание нужно фотографу из Москвы, депутату-меценату из соседнего района, но не Орехову-Зуеву? Глава городского округа Игорь Панин объяснил это тем, что дом находится в санитарно-защитной зоне туберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. И вообще это место попадает под строительство моста через железную дорогу…

Темы дня:
#журнал Родина
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