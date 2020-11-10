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10.11.2020 13:09

МегаФон в Новосибирске готов к запуску более 140 млн "умных" счетчиков ЖКХ

Технические специалисты МегаФона завершили ключевой этап развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Новосибирске. В преддверии обязательного перехода многоквартирных домов на "умные" счетчики электроэнергии сеть "интернета вещей" оператора теперь способна одновременно обслужить свыше 140 млн потребителей услуг.
Фото: ПАО "МегаФон" Фото: ПАО "МегаФон"
Фото: ПАО "МегаФон"

NB-IoT - новый стандарт сотовой связи, предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.

Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, где внедрение автоматизированной передачи данных обусловлено как изменениями законодательства, так и экономической эффективностью.

"С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Федеральный закон "Об электроэнергетике", по которому все новые жилые дома должны оснащаться интеллектуальными приборами учета электроэнергии. Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть более 140 млн специализированных устройств "интернета вещей", а у сбытовых компаний и интеграторов остается еще достаточно времени на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ", - комментирует Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала МегаФона.

Кроме отрасли ЖКХ технологии "интернета вещей" активно внедряются на территории Сибири в социально значимых проектах. SIM-карты МегаФона используются в мобильных кардиографах в машинах "скорой помощи", в работе терминалов безналичной оплаты в городском транспорте, в системах городского освещения, учета передвижения транспорта и других сферах.

Материал подготовлен ПАО "МегаФон"

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