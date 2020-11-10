В Чечне заработала первая на Северном Кавказе цифровая подстанция

В Грозном ввели в эксплуатацию цифровую подстанцию 110 киловольт "Город". На новом энергообъекте побывал в качестве министра энергетики РФ Александр Новак (10 ноября 2020 года он был утвержден Госдумой на посту вице-премьера РФ). Сюда также приехали глава Чечни Рамзан Кадыров и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

Цифровая подстанция мощностью 80 мегаватт станет главным питающим центром Грозного. Работы здесь завершили почти год назад, но из-за эпидемиологической ситуации торжественное мероприятие пришлось отложить. Стоимость строительства вместе с монтажом отходящих воздушных и кабельных линий электропередачи составила около 1,3 миллиарда рублей.

Генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов во время осмотра нового энергообъекта рассказал гостям о преимуществах цифровой подстанции и ее значении для региона. Объект обеспечит надежное энергоснабжение 306 тысяч жителей Грозного, а также 39 медицинских учреждений, 22 школ, 18 детских садов и строящего- ся международного аэропорта "Грозный". При этом есть тех- нологические возможности для присоединения новых потребителей.

- Социально-экономическое развитие Северного Кавказа является одним из приоритетов государственной политики. Доступная современная инфраструктура - залог успеха программы. "Город" стал самой современной электростанцией в регионе и одной из самых высокотехнологичных в стране, - отметил во время церемонии открытия Александр Новак.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил времена, когда мечтой руководства республики было, чтобы в домах горела хотя бы одна лампочка, сейчас же цель - развитие всего энергетического комплекса региона.

- Сегодня мы уже не восстанавливаем наши сети, а делаем их современными, надежными и долговечными. Я выражаю благодарность правительству страны за поддержку республики и руководству "Россетей" за помощь при строительстве самой технологичной на Северном Кавказе подстанции, - отметил Кадыров.

Кстати, все оборудование, использованное на объекте, российского производства. Внедрены передовые цифровые решения, в том числе микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики, регистрация аварийных событий, связь, сбор и передача телеинформации. Более 2,2 тысячи сигналов телеметрии обрабатывается в автоматическом режиме.

- Подстанция "Город" построена в рекордные сроки - за полгода. Она позволит наглядно продемонстрировать эффект концепции "Цифровая трансформация 2030". Энергообъект управляется дистанционно, на 100 процентов контролируется, что позволяет говорить о его высочайшей надежности, - заявил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.

На торжественной церемонии наградили энергетиков, участвовавших в строительстве подстанции "Город", а также руководство и сотрудников "Россетей" за вклад в развитие энергокомплекса Чечни.

Кстати

Сразу после церемонии ввода подстанции в эксплуатацию состоялась торжественная передача 71 бригадного легкового автомобиля специалистам районных подразделений "Чеченэнерго". Вся техника - отечественного производства и приобретена на средства группы "Россети". Задача - обеспечить мобильность бригад для организации надежной и эффективной работы сетевой инфраструктуры.

И это не первое пополнение автопарка компании. В этом году чеченские энергетики получили 89 единиц автотехники, в том числе специализированную- автогидроподъемники, буро-крановые машины, автокраны, а также квадроциклы для оперативного проведения работ в труднодоступной высокогорной местности.. Всего холдинг в 2020 году на приобретение автотранспорта потратил около 364 миллионов рублей. Планируется поступление еще 19 автогидроподъемников и 3 бригадных автомобилей на сумму 102 миллион рублей.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"