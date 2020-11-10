Разведчики ЗВО устроили засаду на колонну техники "неприятеля"

Разведчики танковой армии Западного военного округа провели тактико-специальное учение. Они устроили засаду на колонну техники "неприятеля", сообщили в пресс-службе ЗВО.

Сначала разведгруппа совершила марш бросок в заданный район, потом выполнила скрытную установку взрывных устройств, инженерное обустройство огневых точек, организовала пути отхода.

При проведении засады разведчики применили новые тактические приемы из опыта современных вооруженных конфликтов, с целью дезорганизации "противника" установили дымовую завесу. Бойцы справились с заданием - после нападения на колонну техники изъяли важные документы из одного из бронеавтомобилей.

В учениях участвовали более 500 военнослужащих, порядка полусотни спецтехники, в том числе бронеавтомобилей "Рысь" и "Тайфун-К". Учения прошли в Нижегородской области.