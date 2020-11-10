ТюмГУ передаст опыт индивидуализации другим университетам

ТюмГУ запустил первый поток онлайн-курса "Индивидуализация в высшем образовании, или Как трансформировать образовательное пространство университета".

Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) - один из основных элементов трансформации образовательного процесса в ТюмГУ. Переход на новый формат стал вызовом для всего университета. Будучи первопроходцами, в ТюмГУ на протяжении нескольких лет выстраивалась стратегия изменений, которую сейчас готовы передать "дальше" - другим российским университетам.

В онлайн-курсе собран весь опыт формирования индивидуальных образовательных траекторий для студентов ТюмГУ: уроки, выводы, кейсы и лайфхаки. Главная цель программы - распространить практику ИОТ и помочь коллегам не допустить ошибок.

"Отмечу, что идея создания обучающей программы - не наша. Инициировали ее сами университеты-партнеры, которые заинтересованы в развитии индивидуальных образовательных траекторий у себя в регионах, - рассказывает проректор Тюменского государственного университета Таисья Погодаева. - Сегодня у нас 26 команд из самых разных вузов: представителей проекта "5-100", опорных, федеральных университетов, в том числе столичных - МФТИ, МИФИ, РУДН. География слушателей - от Крыма до Томска, от Мурманска до Северного Кавказа".

Участников ждут четыре недели напряженной работы: видеолекции, подробные интерактивные вебинары и консалтинговая поддержка от экспертов ТюмГУ.

Преподаватели курса расскажут:

- почему индивидуализация образования неизбежна;

- как организовать работу проектных групп для трансформации образовательного пространства;

- как строить дискурс изменений в коммуникациях с университетскими сообществами;

- с помощью каких цифровых технологий можно автоматизировать процессы сопровождения индивидуальных образовательных траекторий;

- как за один семестр изменить учебные планы для 40 направлений подготовки.

Все участники, полностью прошедшие программу курса, получат удостоверение о повышении квалификации.

Записаться на курс можно на сайте: www.utmn.ru/iot/.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ.