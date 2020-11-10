ТюмГУ передаст опыт индивидуализации другим университетам

Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) - один из основных элементов трансформации образовательного процесса в ТюмГУ. Переход на новый формат стал вызовом для всего университета. Будучи первопроходцами, в ТюмГУ на протяжении нескольких лет выстраивалась стратегия изменений, которую сейчас готовы передать "дальше" - другим российским университетам.
В онлайн-курсе собран весь опыт формирования индивидуальных образовательных траекторий для студентов ТюмГУ: уроки, выводы, кейсы и лайфхаки. Главная цель программы - распространить практику ИОТ и помочь коллегам не допустить ошибок.
"Отмечу, что идея создания обучающей программы - не наша. Инициировали ее сами университеты-партнеры, которые заинтересованы в развитии индивидуальных образовательных траекторий у себя в регионах, - рассказывает проректор Тюменского государственного университета Таисья Погодаева. - Сегодня у нас 26 команд из самых разных вузов: представителей проекта "5-100", опорных, федеральных университетов, в том числе столичных - МФТИ, МИФИ, РУДН. География слушателей - от Крыма до Томска, от Мурманска до Северного Кавказа".
Участников ждут четыре недели напряженной работы: видеолекции, подробные интерактивные вебинары и консалтинговая поддержка от экспертов ТюмГУ.
Преподаватели курса расскажут:
- почему индивидуализация образования неизбежна;
- как организовать работу проектных групп для трансформации образовательного пространства;
- как строить дискурс изменений в коммуникациях с университетскими сообществами;
- с помощью каких цифровых технологий можно автоматизировать процессы сопровождения индивидуальных образовательных траекторий;
- как за один семестр изменить учебные планы для 40 направлений подготовки.
Все участники, полностью прошедшие программу курса, получат удостоверение о повышении квалификации.
Записаться на курс можно на сайте: www.utmn.ru/iot/.
Сайт ТюмГУ.
Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ.