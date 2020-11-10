Зарегистрирован 06.11.2020 г. № 60782

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 09.11.2020 г.

Вступает в силу 20 ноября 2020 г., за исключением подпункта "д" пункта 17 изменений, вносимых в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 г. № 110, в части строк с наименованием кода 250 и кода 260, вступающего в силу с 1 января 2021 г.