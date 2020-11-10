Постановление правительства Саратовской области от 7 ноября 2020 года № 894-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Новости

Акции Pfizer и BioNTech выросли после сообщений о вакцине от COVID-19 00:47
Опубликовано видео победного выступления Трусовой на этапе КР в Казани 00:34
В России стартуют продажи новых Xbox 00:00
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии 09.11.2020
Игрок "Зенита" изолирован в молодежной сборной из-за теста на COVID-19 09.11.2020
Силуанов рассказал о цифровой платформе БРИКС 09.11.2020
Губернатор Подмосковья подписал постановление о новых ограничениях 09.11.2020
Трамп сменил главу Пентагона 09.11.2020
Участники проекта "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора 09.11.2020
Источник: "Локомотив" может продать Смолова зимой 09.11.2020
Баку признал вину за сбитый российский вертолет 09.11.2020
Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было 09.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14,5 тысячи человек 09.11.2020
ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 09.11.2020
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 09.11.2020
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 09.11.2020
Путин поручил запустить информсистему по лесу 09.11.2020
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 09.11.2020
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 09.11.2020
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 09.11.2020
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 09.11.2020
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 09.11.2020
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 09.11.2020
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 09.11.2020
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 09.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 ноября 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 7 ноября 2020 года № 894-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 7 ноября 2020 года № 72 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Министерству образования области во взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согласованию), учредителями общеобразовательных организаций (по согласованию):

в период с 9 по 23 ноября 2020 года организовать реализацию общеобразовательных программ обучающимися 6-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Саратова, Балаковского, Балашовского и Энгельсского районов области, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

обеспечить работу образовательных организаций в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15, СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

Органам исполнительной власти области, являющимся учредителями профессиональных образовательных организаций, учредителям негосударственных профессиональных образовательных организаций в период с 9 по 23 ноября 2020 года организовать работу подведомственных профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Саратова, Балаковского, Балашовского и Энгельсского районов области, в условиях реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В. Бусаргин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией