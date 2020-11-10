Швейцарскую компанию IWC Schaffhausen и ее часы под брендом IWC хорошо знают и любят поклонники сложной техники (особенно самолетов), точных микромеханизмов (в первую очередь хронографов и вечных календарей), сдержанной "мужской" эстетики и высоких технологий. Мануфактура одной из первых стала использовать для часовых корпусов титан и керамику, а сегодня работает с инновационным материалом собственной разработки ceratanium - "керамизированным титаном". Кому и зачем нужны такие материалы?

Обратимся к одной из самых известных и обширных коллекций марки - Pilot's Watch. Первые часы с таким названием появились 85 лет назад, а оформление циферблата в стиле авиаприборов до сих пор остается их характерным признаком.

В 2007 году в пилотской линии IWC впервые появилась модель Top Gun, которая положила начало новой "коллекции внутри коллекции". Своим названием она обязана Центру боевой подготовки летчиков-истребителей ВМС США Top Gun в Мирамаре (Калифорния), который выпускает инструкторов по тактике ведения боя.

Высокие физические требования предъявляются не только к пилотам этого центра, но и к приборам на борту, испытывающим серьезные перегрузки при полетах на сверхзвуковых скоростях. Вот почему мануфактура IWC Schaffhausen стала использовать необычные в то время для часового мира материалы: высокотехнологичную керамику для изготовления корпуса и титан для задней крышки и для кнопок хронографа.

Коллекция, посвященная школе воздушных асов, постепенно развивалась, и этой осенью компания представила новую модель семейства Top Gun: Pilot's Watch Chronograph Top Gun Edition "SFTI" в корпусе из черной керамики и сератаниума, выпущенная ограниченной серией в 1500 экземпляров.

Она вдохновлена моделью "Strike Fighter Tactics Instructor" ("пилот-инструктор Top Gun"), созданной в 2018 году и посвященной Обществу военно-морской авиации США.

Новая модель IWC Top Gun "SFTI" на руке пилота-инструктора Top Gun. Фото: IWC

Новые часы выполнены из исключительно прочных материалов, способных выдерживать высокие нагрузки, которым подвергаются пилоты в кабине сверхзвуковых реактивных самолетов - таких как F/A-18 Super Hornet.

Сверхзвуковой реактивный истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18 Super Hornet. Фото: IWC

Крупный часовой корпус (диаметр 44 мм, толщина 15,7 мм) изготовлен из матовой черной керамики на основе оксида циркония - материала, невероятной устойчивого к царапинам. Задняя крышка и кнопки хронографа выполнены из сератаниума - такого же легкого и прочного, как титан, но при этом твердого и устойчивого к царапинам, как керамика.

Все поверхности корпуса и циферблат - полностью черные и матовые, ибо для пилотов важно, чтобы солнечные блики не мешали считыванию показаний.

Для пилотов важно, чтобы часы не бликовали, а стекло не царапалось при резких движениях. Фото: IWC

Черные стрелки на черном циферблате выделяются благодаря люминесцентному покрытию. Малая секундная стрелка (циферблат на "6 часах") и наконечник стрелки хронографа (в форме истребителя!) выполнены в красном цвете.

IWC Pilot's Watch Chronograph Top Gun "SFTI". Эффектные красные акценты - наконечник стрелки хронографа, малая секундная стрелка и полоски на кнопках хронографа. Фото: IWC

Внутри корпуса - мануфактурный автоматический калибр IWC 69380. Помимо счетчиков хронографа, часы оснащены указателем даты и дня недели. Модель дополнена текстильным ремешком цвета хаки. Очень возможно, что несколько экземпляров этой лимитированной серии появятся и в Москве.