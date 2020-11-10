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Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш

Новости
    10.11.2020, 17:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Александр Лукаш скончался на 73-м году жизни.

Некролог опубликован на сайте "Театра у Никитских ворот", в котором артист служил с 1988 года.

"Актер безграничного таланта и непростой творческой судьбы. Он был настоящим интеллигентом и неординарным человеком, всегда предпочитавшим оставаться в тени, но неизменно притягивавшим к себе взгляды всех, кто встречался с ним. Ему по плечу были любые роли и все жанры, от трагедии до фарса", - говорится в нем.

Александр Лукаш родился 7 октября 1948 года. Окончил Школу-студию при МХАТ. Работал в Рижском русском театре. Экранный дебют - 1990 год, в "Страстях по Владимиру" Розовского.

Далее - фильмы, фильмы-спектакли и сериалы "Любовник", "Адвокат", "Зона", "Братья-детективы", "Шальной ангел", "Люди Шпака", "Носороги".

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