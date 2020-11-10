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10 ноября 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 9 ноября 2020 года № 1280 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в пункт 10 постановления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой корона-вирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

абзац седьмой признать утратившим силу;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"оказание услуг общественного питания в период:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"; с 00.00 до 08.00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, обслуживания на объектах придорожного сервиса и железнодорожных вокзалах, обслуживания при организации питания работников;

с 00.00 до 06.00 в средствах размещения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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