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38-летний актер Берт Беласко найден мертвым в отеле

Новости
    11.11.2020, 15:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ BETNetworks Фото: youtube.com/ BETNetworks
Фото: youtube.com/ BETNetworks

38-летний американский актер Берт Беласко найден мертвым в своем номере отеля в Ричмонде.

Как уточняет TMZ со ссылкой на отца погибшего Беласко прибыл в город для съемок в воскресенье и по существующим правилам должен был пройти карантин.

Официальная причина смерти артиста еще не названа - она станет известна после проведения всех необходимых процедур.

При этом, согласно имеющейся информации, на простынях в номере нашлись пятна крови. Отец покойного склоняется к версии, что у его сына была аневризма.

Берт Беласко снялся в сериалах "Доктор Хаус" (дебют), "Правосудие", "Мик", "Умираю со смеху", "Ки и Пил". А также сыграл большие роли в негритянском ситкоме "Давай останемся вместе" и спортивной драме про женщину-бейсболиста "Подача" - всего чуть более двадцати проектов на его счету.

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