Указ главы Республики Адыгея от 10 ноября 2020 года № 164 "О внесении изменения в пункт 10 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) от 9 ноября 2020 года № 01-00-02/58-7042-2020, постановляю:

1. Внести в пункт 10 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) изменение, дополнив подпункт 1 новым абзацем "в" следующего содержания:

"в) общественного питания на территориях фуд-кортов (зона питания, где посетителям предлагают услуги сразу несколько предприятий общественного питания, имеющих общий зал для питания), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







