Закон Амурской области от 10 ноября 2020 года № 619-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Амурской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Амурской области 30 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Амурской области от 25.09.2020 № 583-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2021 год" изменение, заменив сумму "10699 рублей" суммой "11272 рубля".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов







