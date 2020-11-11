Постановление правительства Брянской области от 26 октября 2020 года № 482-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области за III квартал 2020 года"

В соответствии с законами Брянской области от 5 апреля 2013 года № 14-3 "О потребительской корзине в Брянской области", от 9 июня 2005 года № 42-3 "О прожиточном минимуме в Брянской области", постановлением Правительства Брянской области от 19 февраля 2016 года № 106-п "О прожиточном минимуме в Брянской области" Правительство Брянской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения 11342 рубля, для трудоспособного населения - 12154 рубля, пенсионеров - 9359 рублей, детей - 11274 рубля.

2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Губернатор А.В.Богомаз







