Постановление правительства Брянской области от 26 октября 2020 года № 482-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области за III квартал 2020 года"

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Россия предложила Вьетнаму совместно собирать автомобили 22:03
"Есть поражение легких": Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19 21:56
Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели со сборной России 21:48
Черезов освобожден от должности заместителя министра энергетики 21:33
Сообщения о заражении Сергея Светлакова COVID-19 опровергнуты 21:26
В Новосибирской области произошло убийство в колонии 21:06
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 20:45
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 19:46
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 ноября 2020 г.

Постановление правительства Брянской области от 26 октября 2020 года № 482-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 26 октября 2020 г.
Опубликован 11 ноября 2020 г.

В соответствии с законами Брянской области от 5 апреля 2013 года № 14-3 "О потребительской корзине в Брянской области", от 9 июня 2005 года № 42-3 "О прожиточном минимуме в Брянской области", постановлением Правительства Брянской области от 19 февраля 2016 года № 106-п "О прожиточном минимуме в Брянской области" Правительство Брянской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения 11342 рубля, для трудоспособного населения - 12154 рубля, пенсионеров - 9359 рублей, детей - 11274 рубля.

2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Губернатор А.В.Богомаз



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией