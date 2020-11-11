Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Россия предложила Вьетнаму совместно собирать автомобили 22:03
"Есть поражение легких": Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19 21:56
Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели со сборной России 21:48
Черезов освобожден от должности заместителя министра энергетики 21:33
Сообщения о заражении Сергея Светлакова COVID-19 опровергнуты 21:26
В Новосибирской области произошло убийство в колонии 21:06
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 20:45
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 19:46
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 ноября 2020 г.

Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 613 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографи­ческим группам населения в Чувашской Республике за III квартал 2020 года"

Дата подписания 11 ноября 2020 г.
Опубликован 11 ноября 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Чувашской Республики "О прожиточном минимуме в Чувашской Республике" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике за III квартал 2020 года в размере 9804 рублей и по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения в размере 10414 рублей, для пенсионеров - 7951 рубля, для детей - 9883 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией