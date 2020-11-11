"Есть поражение легких": Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19

42-летний российский актер и шоумен Сергей Светлаков опроверг слова своего представителя Татьяны Васильевой, опровергавшей ранее сегодня сообщения о том, что ее работодатель заразился COVID-19 и госпитализирован.

По словам Сергея, он на самом деле болен. И у него на самом деле поражены легкие.

"Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура", - рассказал артист ТАСС.

Пояснив, что врачи убедили его лечь в больницу на терапию. Тогда как "глобально все нормально", - успокоил Светлаков поклонников.