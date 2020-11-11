Постановление правительства Республики Хакасия от 10 ноября 2020 года № 604 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001) следующие изменения:

1) в пункте 3:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запрета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказывающим услуги общественного питания:

проводить указанные мероприятия и оказывать соответствующие услуги ежедневно в период времени с 23:00 и до 06:00 утра следующего дня;

проводить массовые мероприятия (мероприятия для молодежи, корпоративные мероприятия, свадьбы, юбилеи, поминальные обеды и любые другие) с участием более 10 человек;";

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) временного приостановления посещения:

обучающимися 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций городов Абакан, Черногорск, Саяногорск, Усть-Абаканского поссовета Республики Хакасия, с осуществлением образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением посещения общеобразовательных организаций в целях подготовки к государственной итоговой аттестации;

обучающимися государственных образовательных организаций Республики Хакасия в городах Абакан, Черногорск, Саяногорск, Усть-Абаканском поссовете, обеспечивающих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ, с обеспечением реализации указанных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.";

2) пункт 4 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) граждан, не достигших восемнадцати лет, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

следования к месту (от места) нахождения образовательной организации, если образовательный процесс (реализация образовательных программ) для обучающихся (отдельных категорий обучающихся) данной организации в соответствии с настоящим постановлением не подлежит осуществлению с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

следования к местам подготовки к государственной итоговой аттестации;

оставления места проживания (пребывания) только в сопровождении своих родителей (иных законных представителей);";

3) в подпункте 16 пункта 7 слова "(письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7365-2020-24)" заменить словами "(Методические рекомендации МР 3.1.0170-20, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2020)";

4) подпункт 3 пункта 8 признать утратившим силу;

5) в абзаце третьем пункта 12 слова "(письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7365-2020-24)" заменить словами "(Методические рекомендации МР 3.1.0170-20, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2020)";

6) пункт 16 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) образовательным организациям высшего образования, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия, при реализации образовательных программ применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 12 ноября 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия И.Войнова







