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11 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Ингушетия от 6 ноября 2020 года № 211 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетии от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 6 ноября 2020 г.
Опубликован 11 ноября 2020 г.
Вступает в силу 6 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 6 ноября 2020 г. № 95-П и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в пункте 3.1 слова "по 8 ноября 2020 г. включительно" заменить словами "по 16 ноября 2020 г. включительно";

б) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. Запретить до 1 декабря 2020 г. включительно нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), местах массового скопления людей без сопровождения родителей или иных законных представителей.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов



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