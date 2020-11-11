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11 ноября 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 10 ноября 2020 года № 320-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 10 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, после слов "персонала" дополнить словами ", а также аккредитованных в установленном порядке представителей средств массовой информации";

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

подпункт 1 пункта 2 после слов "(код ОКВЭД 2: 56)" дополнить словами "за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 настоящего Перечня";

пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Приостановить на территории Иркутской области на период с 11 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (код ОКВЭД 2: 56), расположенных в здании, где расположен обсерватор работодателя.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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