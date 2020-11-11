Распоряжение главы Республики Карелия от 10 ноября 2020 года № 681-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002) следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

"8) принять меры, направленные на организацию работы медицинских организаций Республики Карелия с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия и решений (рекомендаций) Главного санитарного врача по Республике Карелия;

9) организовать высвобождение медицинского персонала для формирования медицинских бригад, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

2) пункт 11.28 дополнить абзацем следующего содержания:

"Органам местного самоуправления в Республике Карелия организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив реализацию образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, при наличии возможности у муниципальной общеобразовательной организации, по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, содержащему обоснование причин невозможности посещения обучающимся образовательной организации.";

3) в пункте 11.12:

абзац второй подпункта 6 изложить в следующей редакции:

"перевозки одновременно в салоне транспортного средства пассажиров,

не превышая половины количества сидячих мест, предназначенных для

пассажиров, с учетом исключения размещения на соседние места сидячих пассажиров;";

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия откорректировать расписание движения автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных

перевозок в части увеличения количества единиц подвижного состава в часы пиковой нагрузки в утреннее и вечернее время и уменьшения в дневное время.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







