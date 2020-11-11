Указ главы Республики Коми от 11 ноября 2020 года № 123 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 11 ноября 2020 г. № 123

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пункте 20.1:

в абзаце первом слова "по 25 ноября" заменить словами "по 11 ноября";

в абзаце втором слова "; с 12 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно" исключить;

2) дополнить пунктом 20.11 следующего содержания:

"20.11. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) с 12 ноября 2020 года по 9 декабря 2020 года включительно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы в организации, если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Коми, в случае если такое передвижение непосредственно связано с деятельностью организаций (в том числе деятельностью организаций, осуществляющих транспортные услуги и услуги доставки), работа которых не приостановлена настоящим Указом и иными нормативными правовыми актами, в случае если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами;

следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных земельных участков (далее - дача) с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего пользования или такси;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к месту охоты.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

В соответствии с Временными правилами период соблюдения режима самоизоляции (карантина) застрахованными лицами в возрасте 65 лет и старше исчисляется с 12 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно; с 26 ноября 2020 года по 9 декабря 2020 года включительно."







