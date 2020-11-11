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Композитор Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом

Новости
    11.11.2020, 10:58
Текст:   Олег Усков

54-летний российский композитор и продюсер Виктор Дробыш подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что находится в больнице после заражения новой коронавирусной инфекцией - уже несколько дней. И чувствует себя в целом нормально.

"Чувствую себя уже получше. Это уже чуть устаревшая информация, я уже несколько дней в больнице", - заявил хитмейкер Агентству городских новостей "Москва", подытожив: "Всё нормально".

Дробыш родился в 1966 году в Колпино. Один из авторов песни Party for Everybody в исполнении "Бурановских бабушек", которые заняли второе место на "Евровидении" в 2012 году.

Сотрудничает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Стасом Пьехой, Настей Самбурской, Николаем Носковым, Ириной Аллегровой, Авраамом Руссо, другими.

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