Композитор Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом

54-летний российский композитор и продюсер Виктор Дробыш подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что находится в больнице после заражения новой коронавирусной инфекцией - уже несколько дней. И чувствует себя в целом нормально.

"Чувствую себя уже получше. Это уже чуть устаревшая информация, я уже несколько дней в больнице", - заявил хитмейкер Агентству городских новостей "Москва", подытожив: "Всё нормально".

Дробыш родился в 1966 году в Колпино. Один из авторов песни Party for Everybody в исполнении "Бурановских бабушек", которые заняли второе место на "Евровидении" в 2012 году.

Сотрудничает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Стасом Пьехой, Настей Самбурской, Николаем Носковым, Ириной Аллегровой, Авраамом Руссо, другими.