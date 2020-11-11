Постановление совета министров Республики Крым от 11 ноября 2020 года № 696 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым за III квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом первым статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", пунктом вторым статьи 4 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года № 20-ЗРК "О прожиточном минимуме в Республике Крым", статьей 2 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года № 21-ЗРК "О потребительской корзине в Республике Крым", статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Крым за III квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 945 рублей;

по основным социально-демографическим группам для:

трудоспособного населения - 11 671 рубль;

пенсионеров - 8 922 рубля;

детей - 11 713 рублей.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк







