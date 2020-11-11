1. Разрешить проведение мероприятий в рамках эстафеты открытия горнолыжного сезона на горнолыжных комплексах Кемеровской области - Кузбасса с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

14 -15 ноября на горнолыжном комплексе "Шерегеш";

21 ноября на горнолыжном комплексе "Горная Саланга";

28 ноября на горнолыжном комплексе "Танай";

29 ноября на горнолыжном комплексе "Югус".

2. Внести в подпункт 2.5 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 № 73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 № 78-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг, от 22.06.2020 № 94-рг, от 23.06.2020 № 96-рг, от 26.06.2020 № 99-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг) следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой подпункта 2.5.1 исключить.

1.2. Абзац второй подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:

"обеспечить организацию питания лиц, проживающих в соответствующей гостинице, отеле, мотеле, хостеле, гостевом доме, доме и базе отдыха, туристической базе и т.п., с учетом требования о расстановке столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановке перегородок между столами с обеспечением рассадки за стол не более 1 - 2 человек, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются членами одной семьи или прибыли совместно;".

1.3. Подпункт 2.5.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"обеспечить соблюдение масочного режима туристами при посадке и нахождении на канатно-кресельных дорогах (кресельная, гондольная, кресельно-гондольная);".

1.4. Дополнить подпунктом 2.5.4 следующего содержания:

"2.5.4. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению проката горнолыжного снаряжения и оборудования (далее - организация), с учетом установленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и противоэпидемических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

запретить выдачу для целей проката горнолыжного инвентаря, за исключением горных лыж, сноубордов, горнолыжных ботинок и ботинок для сноуборда, а также палок. Указанный инвентарь выдавать при условии его дезинфекции после каждого использования;

исключить выдачу для целей проката горнолыжного инвентаря и оборудования лицам с признаками инфекционного заболевания;

обеспечить социальную дистанцию между посетителями организации у стойки выдачи инвентаря путем нанесения сигнальной разметки (не менее 1,5 метра);

обеспечить расстановку мебели (с учетом ее функционального назначения) в местах общего пользования с соблюдением принципа социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

обеспечить возможность оплаты услуг бесконтактным способом (с использованием терминалов либо путем электронных переводов);

обеспечить контроль температуры тела работников при входе в организацию и по окончании рабочего дня с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом (с занесением результатов термометрии в журнал фиксации температуры и симптомов инфекционных заболеваний) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания;

обеспечить вызов скорой медицинской помощи отстраненному работнику;

при входе в помещение проката обеспечить возможность обработки рук (как для сотрудников, так и для посетителей) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

обеспечить работников организации масками (с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией), а также резиновыми (латексными) перчатками. Нахождение на рабочих местах без средств защиты органов дыхания и перчаток не допускается;

обеспечить учет выдачи масок или респираторов, а также перчаток путем ведения соответствующих журналов;

обеспечить соблюдение масочного режима посетителями организации;

обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (масок) для реализации или бесплатной выдачи посетителям;

обеспечить запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), кожных антисептиков (не менее чем на 7 дней работы);

обеспечить проведение качественной уборки и дезинфекции помещений, а также оборудования и инвентаря, предназначенного для предоставления посетителям во временное пользование, с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, до начала и после окончания рабочего дня, а в отношении оборудования и инвентаря, предназначенного для предоставления посетителям во временное пользование, - после каждого использования;

при проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев и кресел работников, оргтехники, оборудования, мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), площадок у входа, скамеек, наружных дверей, дверных ручек, малых архитектурных форм, урн, терминалов (банковских, парковочных); пластиковых карт контрольно-пропускных систем.".

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







