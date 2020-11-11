Постановление администрации Липецкой области от 27 октября 2020 года № 584 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 3 квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" и Законом Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 223-ОЗ "О потребительской корзине в Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:

Установить по представлению управления труда и занятости Липецкой области величину прожиточного минимума в целом по Липецкой области за 3 квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 9 928 рублей;

для трудоспособного населения - 10 709 рублей;

для пенсионеров - 8 276 рублей;

для детей - 10 136 рублей.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







