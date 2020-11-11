Закон Новосибирской области от 10 ноября 2020 года № 22-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Новосибирской области 5 ноября 2020 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2021 год в размере 10378 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







