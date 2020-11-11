Постановление губернатора Пензенской области от 10 ноября 2020 года № 219 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив пункт 15 в следующей редакции:

"15. Считать Пензенскую область с 21.07.2020 перешедшей на третий этап снятия ограничений с сохранением следующих условий:

- работа в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы;

- ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

- соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

- соблюдение дезинфекционного режима;

- соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

- проведение интенсивной информационной работы с населением;

- использование населением личного транспорта;

- функционирование предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта;

- функционирование всех образовательных организаций;

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия, при одновременном соблюдении условий методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Н.П.Симонов







