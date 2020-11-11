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Появился трейлер нового мультсериала про Микки Мауса

Новости
    11.11.2020, 15:25
Текст:   Роман Кияшко
Фото: youtube.com/ Disney Plus Фото: youtube.com/ Disney Plus
Фото: youtube.com/ Disney Plus

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал новый трейлер анимационного сериала "Удивительный мир Мики Мауса". Старые герои вернуться на экран в перезапуске уже в этом месяце.

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал будет состоять из коротких серий. Часть историй, как обещают создатели, будут отсылать к старым сюжетам. Действующими лицами станут шесть известных героев - собственно, сам Микки Маус, а также Дональд Дак, Гуфи, Минни Маус, Плуто и Дейзи Дак. Пожалуй, главное новшество - обновленная анимация и детализация. При этом общая стилистика будет "ламповой", как в эпоху рисованных мультфильмов.

Как заявляют в Disney+, сериал выйдет уже 18 ноября только на стриминговом сервисе. Эта дата, кстати, день рождения того сама известного мышонка. Именно в этот день в 1928 году впервые на экраны вышел легендарный мульт со звуком "Пароходик Вилли". Немая версия увидела свет в том же году 29 июля. Режиссировали его Уолтр Дисней и Аб Айверк.

Ранее стало известно, что в возрасте 75 лет скончалась американская актриса Расси Тейлор, которая более тридцати лет была "голосом" Минни.

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