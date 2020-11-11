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11.11.2020 17:35

ПСБ принимает участие в льготном финансировании сельскохозяйственных производителей

ПСБ присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных производителей в рамках постановления правительства Российской Федерации №512. Соответствующее соглашение подписали руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов и директор департамента развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ Роман Чекушов.

Как участник программы ПСБ может предоставлять льготное краткосрочное кредитование сроком до 1 года и льготные инвестиционные займы сроком от 2 до 15 лет включительно. Кредитная ставка составляет не менее 1% и не более 5% годовых в зависимости от индивидуальных особенностей заемщика.

В программе могут принять участие отечественные компании агропромышленного комплекса (кроме сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, а также первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

"Льготное кредитование является эффективным инструментом, обеспечивающим производство российскими организациями конкурентоспособной продукции, и мы рады принять участие в этой федеральной программе, - отметил Алексей Тюпанов. - Ее реализация будет способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли и увеличению объема экспорта продукции АПК за счет создания новой продукции".

Предварительная сумма субсидий ПСБ в рамках подписанного соглашения в настоящий момент составляет 1,5 миллиарда рублей.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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