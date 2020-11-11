"Транснефть - Западная Сибирь" завершила замену систем теплопотребления на производственных объектах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение систем теплопотребления зданий и помещений производственных объектов предприятия. Цель - повышение энергоэффективности и эксплуатационной надежности теплового оборудования.

Специалисты произвели замену оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) семи производственных и административно-бытовых зданий на территории Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ), нефтеперекачивающей станции "Вознесенка-2" Ишимского РНУ, Омской ЛПДС Омского РНУ и на Центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО). Работы выполнялись в рамках Программы технического перевооружения, а также Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества на 2020 год.

Было демонтировано устаревшее оборудование, установлен комплекс новой запорно-регулирующей арматуры, контроллеры автоматического управления регулирующей арматурой с датчиками температуры, давления, тепловычислителями для мониторинга потребления тепловой энергии. Выполнен монтаж изоляции трубопроводов, запорной арматуры и фланцевых соединений ИТП с использованием с использованием современных теплоизоляционных материалов. Также на приборах отопления в зданиях были смонтированы терморегуляторы с программируемыми термоголовками. Применение подобных систем позволяет автоматически поддерживать заданную температуру воздуха в помещении, а также регулировать ее в зависимости от температуры наружного воздуха. Были установлены теплоотражающие панели за приборами систем отопления для минимизации потерь тепловой энергии.

Выполненные работы по техперевооружению ИТП позволят обеспечить значительную экономию тепловой энергии в осенне-зимний сезон 2020/21 годов.

Кроме того, в текущем году на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" были проведены работы по повышению энергоэффективности систем теплоснабжения на ЛПДС "Москаленки" Омского РНУ и НПС Каштан Новосибирского РНУ.

Справка

Индивидуальные тепловые пункты предназначены для присоединения систем теплопотребления здания, в том числе систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, технологических теплоиспользующих установок к тепловым сетям.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"