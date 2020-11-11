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11.11.2020 11:09

Быстро и удобно

Текст: Олег Сергеев (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 254(8308)
В ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" внедряется новая услуга, которая будет оказываться по принципу "Единое окно".
С июня 2020 года в большинстве клиентских центров жители края могут получить ряд новых услуг. Фото: Олег Сергеев С июня 2020 года в большинстве клиентских центров жители края могут получить ряд новых услуг. Фото: Олег Сергеев
С июня 2020 года в большинстве клиентских центров жители края могут получить ряд новых услуг. Фото: Олег Сергеев

Как отметил генеральный директор обеих компаний Сергей Бондаренко, это позволит создать для потребителей комфортные условия при оформлении и получении необходимых документов и полного комплекса работ и услуг.

- В процессе газификации или эксплуатации газифицированных объектов жители края сталкиваются со многими вопросами. До настоящего времени их приходилось решать, затрачивая массу сил и времени. Для упрощения и минимизации взаимодействия потребителей с различными подразделениями мы и предлагаем услугу по принципу "Единое окно". Кроме того, наша компания начала сотрудничество с многофункциональными центрами "Мои документы", - сообщил Сергей Бондаренко.

По его инициативе с июня 2020 года в большинстве клиентских центров жители края могут получить ряд новых услуг. Например, проверка дымоходов и вентиляционных каналов, монтаж газового отопительного оборудования и систем отопления, качественный подбор и поставка техники, ее гарантийное и постгарантийное обслуживание. Потребители также могут заказать проект теплоснабжения, заключить договор на обслуживание тепломеханической части котельных, диагностирование ВДГО. А для клиентов, ценящих эстетику инженерных систем, предлагается монтаж внутренних газопроводов из медных труб.

- Коронавирусная инфекция никаким образом не повлияла на работу клиентских центров. Каждый потребитель имел возможность решить все вопросы быстро и удоб- но, - рассказал Сергей Бондаренко. - В период закрытия центров была активизирована дистанционная работа, все сервисы функционировали в онлайн-режиме. При этом заметно увеличилось количество пользователей, оплачивающих потребление газа с помощью мобильных платформ и сайтов. И в настоящее время абоненты продолжают активно пользоваться онлайн-ресурсами. Режим работы большинства клиентских центров таков, что есть возможность посещать их в удобное время.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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