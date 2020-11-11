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11.11.2020,  
15:32
Текст:  Светлана Цыганкова

В Карелии летчики ЗВО провели воздушный бой

В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали элементы высокоманевренного воздушного боя. Полеты выполнялись на предельно малых, малых и больших высотах.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Об этом сообщает пресс-служба ЗВО. На видео, снятом из кабины истребителя, можно понаблюдать за полетами. Приемы ведения воздушного боя, перехват самолетов "противника", а также их поражение экипажи продемонстрировали на новейших сверхзвуковых истребителях Су-35С. А еще они сами уходили от средств поражения условного неприятеля.

В ходе полетов летчики взаимодействовали с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения.

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Фото: CAPT. MARK BEBERWYCK / US Goverment / wikimedia.org
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