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11.11.2020 12:27

Победители конкурса ТюмГУ получат гранты на сумму более миллиона рублей

Подведены итоги Конкурса студенческих инициатив ТюмГУ. Из 65 идей конкурсная комиссия поддержала 24 на общую сумму 1 177 909 рублей. Проекты будут реализованы до конца первого семестра 2021 года.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Заявки на грантовый конкурс принимались в АИС "Молодежь России" по 12 направлениям: "Создание студенческих объединений", "Студенческие инициативы", "Добровольчество (волонтерство)", "Развитие социальных лифтов", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей", "Молодежные медиа", "Представление университета на мероприятиях".

Наибольшее количество заявок поступило по номинациям "Создание студенческих объединений: Интеллектуальное творчество" и "Студенческие инициативы: Развитие студенческих объединений".

Итоги грантового конкурса опубликованы на сайте университета. За реализацией проектов можно следить в группе "Молодежка ТюмГУ".

"Поддержка молодежных инициатив является одним из приоритетов деятельности ТюмГУ. Участие студентов в подобных конкурсах повышает их конкурентоспособность, способствует развитию гибких навыков, формированию социальной, активной, компетентной личности. Наращивание такого человеческого капитала важно не только для развития университета, но и региона, и страны в целом", - комментирует Иван Романчук, врио ректора ТюмГУ.

Напомним, что законопроект о государственной молодежной политике сейчас рассматривается в Госдуме РФ. Документ, внесенный в парламент летом 2020 года, закрепляет единый понятийный аппарат в сфере молодежной политики, определяет цели и основные направления, а также инструменты реализации этой деятельности.

Справочно: Конкурс студенческих инициатив ТюмГУ реализуется в рамках Мастерской молодежных проектов "19/30" - платформы по развитию лидерских и проектных компетенций управления молодежной политики ТюмГУ. Общий грантовый фонд Конкурса студенческих инициатив на 2020 год составил 2,5 миллиона рублей. Весной 2020 года было поддержано 11 инициатив на общую сумму более 400 000 рублей.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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