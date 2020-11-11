В России запущен портал - навигатор по национальным проектам. Интернет-портал национальныепроекты.рф поможет каждому россиянину узнать о том, какую личную пользу он получит от их реализации.

Как подчеркнул на презентации портала в агентстве ТАСС вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, портал, можно сказать, адресный. Каждый найдет там нужную именно ему информацию.

Например, для своевременного выявления онкологических заболеваний и снижения смертности от них переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения и лечения наиболее тяжелых случаев.

Для создания комфортной среды обитания доля качественных дорог должна вырасти вдвое - с 42 до 85%, а дорог регионального значения - с 43 до 51%.

Дмитрий Чернышенко рассказал, что на сайте любой человек сможет узнать, как именно нацпроекты улучшают конкретно его жизнь, а также получить информацию о медицинских услугах, соцвыплатах, спортивных или культурных возможностях для развития. Также появится информация о возможностях улучшения жилищных условий.

Доля качественных дорог в России должна вырасти вдвое - с 42 до 85%, а дорог регионального значения - с 43 до 51%

Платформа станет преемником сайта "Будущее России. Национальные проекты". Как подчеркнула генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, портал будет постоянно развиваться. "В течение двух недель мы уже введем дополнительный сервис, а именно обратную связь, где каждый сможет оставить свое предложение или задать вопросы либо высказаться о том, как нацпроекты должны развиваться дальше", - отметила она.

Цитата

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

"Сегодня мы запускаем портал национальныепроекты.рф. Его отличительная особенность - это персональный подход к каждому жителю нашей страны. И самое важное - обратная связь с правительством".