Постановление администрации Смоленской области от 29 октября 2020 года № 645 "Об установлении величины прожиточного минимума в Смоленской области за III квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", областными законами "О порядке установления величины прожиточного минимума в Смоленской области" и "О потребительской корзине в Смоленской области" Администрация Смоленской области постановляет:
Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области за III квартал 2020 года:
а) в расчете на душу населения - 11 148 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения - 11 984 рубля;
- для пенсионеров - 9 227 рублей;
- для детей - 10 934 рубля.
Губернатор Смоленской области А.В.Островский
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