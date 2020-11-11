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11 ноября 2020 г.

Постановление администрации Смоленской области от 29 октября 2020 года № 645 "Об установлении величины прожиточного минимума в Смоленской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 29 октября 2020 г.
Опубликован 11 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", областными законами "О порядке установления величины прожиточного минимума в Смоленской области" и "О потребительской корзине в Смоленской области" Администрация Смоленской области постановляет:

Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области за III квартал 2020 года:

а) в расчете на душу населения - 11 148 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 11 984 рубля;

- для пенсионеров - 9 227 рублей;

- для детей - 10 934 рубля.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский



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