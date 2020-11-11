Постановление правительства Тюменской области от 26 октября 2020 № 666-п "Об установлении величины прожиточного минимума за третий квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Тюменской области от 06.07.2005 № 393 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области", Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 "О потребительской корзине в Тюменской области":

установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за третий квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 12 046 рублей;

для трудоспособного населения - 12 673 рубля;

для детей - 12 417 рублей;

для пенсионеров - 9 601 рубль.

Губернатор области А.В.Моор







