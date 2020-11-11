Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.11.2020,  
14:37
Текст:  Майя Бирюкова

В США рассказали о перспективном ударном дроне

Боевые беспилотные летательные аппараты станут одной из главных статей закупок ВВС США в ближайшей перспективе. В нынешних условиях конкуренции с другими государствами, имеющими высокопроизводительные интегрированные системы ПВО, имеющийся парк MQ-9 Reaper нежизнеспособен.

Фото: defenseupdate / youtube.com
Новейшие ударные дроны из Китая применят против террористов в Африке

Об этом пишет военный эксперт Тайлер Роговей на портале The Drive. Точные требования к новым боевым дронам не определены, но в ВВС уже обозначили свой интерес в этом направлении и обратились к разработчикам с тем, чтобы изучить существующие предложения.

Речь идет, прежде всего, о концепте MQ-Next, представляемом Northrop Grumman. О некоторых его подробностях рассказал представитель компании Ричард Салливан.

В основе искусственного интеллекта, на котором базируется разработка, лежит принцип автономности. Система носит название DARC (Distributed Autonomy Responsive Control, распределенное управление с обратной связью), каждой из платформ предоставляется некоторая степень автономии, что делает их независимыми от быстро меняющейся среды угроз. "Автономность распределяется между всей архитектурой. DARC - это не командир, который контролирует каждый этап боевых действий. Это некая модель целей и ограничений", - пояснил Ричард Салливан.

В качестве угрозы может выступать как интегрированная система противовоздушной обороны, так и плохая погода, к которой нужно адаптироваться. Ограничения могут задаваться отдельно каждому из звеньев всей системы. При этом более старые платформы могут быть интегрированы с теми, что основаны на DARC.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Кирилл Новиков/Пресс-служба ЗВО
Разведчики ЗВО устроили засаду на колонну техники "неприятеля" 10.11.2020
США закупили у Украины радиолокационное оборудование 09.11.2020
США продадут Израилю F-22 06.11.2020
разработки
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Готов к боям XXI века: NI оценил модернизацию Т-72 10.11.2020
Танки Т-72 и Т-90С получат вспомогательные двигатели в Индии 09.11.2020
СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го 07.11.2020
беспилотники
Фото: Михаил Сырица / РИА Новости www.ria.ru
Грузоподъемность модернизированного Ил-76 увеличили на 12 тонн 10.11.2020
Фото неизвестного американского дрона появилось в Сети 05.11.2020
Поражает воображение: The Economist оценил модернизацию армии России 04.11.2020